Ураганный ветер в Омске выворачивал деревья с корнями

СЕГОДНЯ 06:56 2019-07-06T06:56:36+03:00

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Накануне вечером на Омск обрушилась настоящая буря. В социальных сетях омичи поделились последствиями разгула стихии в городе - множество снимков с поваленными деревьями, светофорами и столбами. Ветер и ливень прошлись почти по всем районам города. Ураганный ветер был настолько сильным, что выворачивал деревья буквально с корнями. Деревья падали на припаркованные рядом машины и стоящие киоски. Теперь пострадавшим омичам еще долго нужно будет устранять последствия.

В Омске после ветра прошел сильный дождь. Жители Старого Кировска и поселка Солнечный еще наблюдали крупный град. Однако буря не была продолжительной - уже через несколько минут на небе появилось солнце и радуга. Однако сильные ливни с грозами и градом ожидаются также на выходных. В МЧС уже предупредили о ветре до 19-24 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU