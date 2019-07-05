В Омске продают шикарный коттедж за 109 миллионов

СЕГОДНЯ 14:14 2019-07-05T14:14:54+03:00

Там есть бассейн, сауна и дом для прислуги [фото]

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На сайте недвижимости в Омске появилось объявление о продаже шикарного двухэтажного коттеджа. Его стоимость 109 миллионов рублей и это самое дорогой коттедж, выставленный на продажу в Омске. Он расположен в элитном поселке «Старозагородная роща» на улице 2-я Кольцевая. Площадь дома больше тысячи квадратных метров и участок в 30 соток. На сайте в объявлении указано, что коттедж – лучшее, что можно найти в Омске.

Фото: mlsn.ru

- Состоит из основного дома, 2 этажа, игровой с лабиринтами, полноценного 20 метрового бассейна с уникальной системой фильтрации, комнаты для барбекю, джакузи, бани с парогенератором, эксклюзивной бани на дровах и с газовым нагреванием, прачечной, гладильной, несколько комнат отдыха. Дом для прислуги, гараж на 2 машины, фонтан, всего не перечислить, - написал владелец дома.

Фото: mlsn.ru

В связи с чем продается такой дворец, владелец не уточнил.

ИСТОЧНИК KP.RU