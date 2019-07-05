2019-07-05T10:50:18+03:00
Общество

УМВД: В Омске 80% аварий случается из-за плохих дорог и отсутствия разметки

Ситуация разбиралась на заседании горсовета
Станислав МУХИН
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Только за период с января по апрель в Омске случилось 505 ДТП с пострадавшими.Только за период с января по апрель в Омске случилось 505 ДТП с пострадавшими.Фото: Николай КРИВИЧ
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Любопытные данные озвучили на одном из комитетов горсовета. Депутаты обсуждали проблему аварийности в Омске. Особое внимание всех привлекли причины ДТП. Оказывается, не всегда машины бьются из-за нарушения правил движения и водителей-лихачей. Только за период с января по апрель в Омске случилось 505 ДТП с пострадавшими.

Как сообщил , за 4 месяца текущего года произошло 505 автоаварий с пострадавшими. В подавляющем большинстве из них выявлены недостатки транспортно-эксплуатационного состояния дорог.

- Доля таких ДТП от их общего числа в городе Омске составляет 79,9% и является наибольшей в Сибирском федеральном округе (53%) при среднероссийском показателе 42,2% - цитируют «КВ» начальника УМВД Алексея Меркушова.

Отметим, что проблема с дорожной разметкой возникает в городе каждый год. Однако ситуация не меняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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