СЕГОДНЯ 08:38 2019-07-05T08:38:18+03:00

Ревнивый омич спалил сарай любимой, а потом спас ее Фото: ГУ МЧС России по Омской области

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Все произошло в селе Ворошилово Полтавского района Омской области. Накануне вечером омичка поссорилась со своим сожителем – он приревновал ее к односельчанину. Затаив обиду, мужчина ушел и вернулся к дому возлюбленной только поздно ночью. Он взял зажигалку и поджег сено в сарае омички. Огонь стал быстро распространяться по постройкам и должен был вот-вот перекинуться на дом женщины. Мужчина испугался за ее жизнь и постучал в окно, чтобы разбудить, а потом убежал. Женщина успела выбраться из дома и позвонила пожарным.

- В ходе проверочных мероприятий оперативники установили местонахождение предполагаемого злоумышленника: 55-летнего сожителя потерпевшей задержали дома у родственников, - рассказали в полиции.

На поджигателя завели уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Мужчине может грозить до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU