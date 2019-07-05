2019-07-05T08:00:09+03:00
Общество

«Поучитесь у собак»: в Омске на видео засняли псов, переходивших дорогу на зеленый

Они терпеливо ждали у пешеходного перехода [видео]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Стоп-кадр из видеоСтоп-кадр из видеоФото: vk.com
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В социальных сетях омичи поделились необычной видеозаписью. В одном из районов города автомобилисты засняли собак, которые сначала терпеливо ждали у пешеходного перехода момента, когда для них загорится зеленый, а затем перешли дорогу. Отметим, что собак пугали вовсе не проезжающие машины – они даже не пытались пойти на красный, несмотря на то, что поток машин уже остановился.

В комментариях к видеозаписи многие омичи заметили, что многим пешеходам стоит поучиться у животных, которые строго соблюдают правила дорожного движения. Впрочем, многие удивились тому, что собаки различают цвета. Скорее всего, собаки живут в этом районе давно и уже научились преодолевать городские препятствия.

В Омске на видео засняли псов, переходивших дорогу исключительно на зеленый.

ИСТОЧНИК KP.RU

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