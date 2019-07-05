«Поучитесь у собак»: в Омске на видео засняли псов, переходивших дорогу на зеленый

СЕГОДНЯ 07:55 2019-07-05T08:00:09+03:00

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В социальных сетях омичи поделились необычной видеозаписью. В одном из районов города автомобилисты засняли собак, которые сначала терпеливо ждали у пешеходного перехода момента, когда для них загорится зеленый, а затем перешли дорогу. Отметим, что собак пугали вовсе не проезжающие машины – они даже не пытались пойти на красный, несмотря на то, что поток машин уже остановился.

В комментариях к видеозаписи многие омичи заметили, что многим пешеходам стоит поучиться у животных, которые строго соблюдают правила дорожного движения. Впрочем, многие удивились тому, что собаки различают цвета. Скорее всего, собаки живут в этом районе давно и уже научились преодолевать городские препятствия.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/718509" frameborder="0"></iframe> В Омске на видео засняли псов, переходивших дорогу исключительно на зеленый.

ИСТОЧНИК KP.RU