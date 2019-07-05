«Не на что хоронить людей»: В омских моргах скопилось 50 невостребованных тел

СЕГОДНЯ 05:17 2019-07-05T05:17:00+03:00

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С серьезной проблемой столкнулись морги города. За все время там скопилось 50 невостребованных тел. Об этом сообщает "ВОмске". Это, как правило, бездомные или умершие, не имевшие родственников. По закону таких людей за свой счет должно хоронить муниципальное предприятие «Комбинат специальных услуг» (КСУ).

Все затраты ему оплачиваются из бюджета. Но вот незадача: у предприятия нет денег. Именно поэтому КСУ даже обращалось в горсовет с просьбой выделить дополнительные средства. Правда, депутаты тогда отказались это делать и предложили подробнее разобраться с финансовой деятельностью КСУ уже осенью. А это значит, что до этого времени тела, видимо, продолжат лежать в моргах.

ИСТОЧНИК KP.RU