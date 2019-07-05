В Омске поймали серийного вора, взламывающего квартиры

СЕГОДНЯ 04:38 2019-07-05T04:38:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Омича поймали на целой серии квартирных краж. Все он совершал у своих знакомых. В первом случае он он украл ключи у внучки 72-летней пенсионерки-инвалида. Она знал, что беспомощная женщина не сможет ему сопротивляться, открыл двери и вынес телевизор стоимостью 10 тысяч рублей. Его он отнес в ближайший ломбард.

Как рассказали в полиции, в другом случае он украл дорогой набор косметики за 60 тысяч из квартиры своего знакомого, с которым он выпивал накануне. Хозяин квартиры спал и также не мог помешать воришке. На третий раз омич решил взломать замок, узнав, что в одной из квартир на улице Дианова хозяин уехал в командировку. Оттуда злоумышленник вытащил сабвуфер за 3 тысячи рублей.

Сейчас омича поймали и завели на него уголовное дело. На время следствия его заключили под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU