СЕГОДНЯ 13:22 2019-07-04T13:22:37+03:00

Омичам, у которых нашли 10 килограммов героина, дали на двоих 19 лет тюрьмы Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Изменить размер текста: A A

Группа омичей организовала свой интернет-магазин по продаже наркотиков. У них в группе были четко распределены роли - «организатор», «поставщик», «оператор», «закладчик», «кладовщик», каждый занимался только той деятельностью, за которую был ответственен. Полицейским удалось выйти на наркоторговцев, которые выполняли роль «организатора» и «поставщика» - они позже в ходе следствия рассказали о своих подельниках.

Банду задержал спецназФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Интернет-магазин проработал с января 2017 по май 2018 года. Всего полицейские изъяли у наркоторговцев 10 килограммов героина. Доход омичей составил больше 50 миллионов рублей. Как рассказали в полиции, сейчас осудили только 46-летнего организатора и 44-летнего поставщика. Первому дали 11 колонии строгого режима, второму 8 лет. Следствие по делам остальных членов банды еще не закончено.

ИСТОЧНИК KP.RU