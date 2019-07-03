2019-07-03T12:10:00+03:00
Происшествия

С начала года в Омской области утонули уже 20 человек

Станислав МУХИН
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Безрадостную статистику привели в региональном МЧС. По данным спасателей, только за 5 лет вода унесла жизни 345 человек. Ежегодно тонут 50-60 человек. Только с начала этого года вода забрала жизни 20 омичей. Чаще всего, как выяснилось, тонут рыбаки и охотники. Нередко перед трагедией люди употребляют алкоголь. И как правило, все происходит в местах, где купаться строго запрещено.

- Все несчастные случаи с утонувшими имели место быть в необорудованных для купания местах. В Омске 21 такое место, - уточнили в региональном МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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