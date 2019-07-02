СЕГОДНЯ 14:26 2019-07-02T14:26:11+03:00

В Омске с начала года собрали 59 миллионов штрафов с камер фотофиксации Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Они зафиксировали больше 300 тысяч нарушений

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В Омской области сейчас работают 192 комплекса автоматической фиксации нарушений ПДД. Из них 146 стационарных: 34 комплекса расположены на федеральных автодорогах, 102 в городе Омске, 7 – на региональных дорогах, 3 – в городе Тара.Оставшиеся 46 – это передвижные комплексы фотовидеофиксации.

Известно, что при помощи камер зафиксировано больше 335 тысяч нарушений., а омичи оплатили 59 миллионов штрафов.

- Проведенный анализ применения средств контроля в соблюдении правил дорожного движения подтверждает повышение дисциплины водителей транспортных средств. Достаточно сказать, что за 5 месяцев нынешнего года число пострадавших и погибших в ДТП в местах установки комплексов в сравнении с аналогичным периодом 2018 году уменьшилось практически в два раза, - сообщили в пресс-службе облправительства.

С такой статистикой, скорее всего, камер на дорогах с каждым годом будет только больше.

ИСТОЧНИК KP.RU