2019-07-02T14:26:11+03:00
Общество

В Омске с начала года собрали 59 миллионов штрафов с камер фотофиксации

Они зафиксировали больше 300 тысяч нарушений
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
В Омске с начала года собрали 59 миллионов штрафов с камер фотофиксацииВ Омске с начала года собрали 59 миллионов штрафов с камер фотофиксацииФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
Изменить размер текста:

В Омской области сейчас работают 192 комплекса автоматической фиксации нарушений ПДД. Из них 146 стационарных: 34 комплекса расположены на федеральных автодорогах, 102 в городе Омске, 7 – на региональных дорогах, 3 – в городе Тара.Оставшиеся 46 – это передвижные комплексы фотовидеофиксации.

Известно, что при помощи камер зафиксировано больше 335 тысяч нарушений., а омичи оплатили 59 миллионов штрафов.

- Проведенный анализ применения средств контроля в соблюдении правил дорожного движения подтверждает повышение дисциплины водителей транспортных средств. Достаточно сказать, что за 5 месяцев нынешнего года число пострадавших и погибших в ДТП в местах установки комплексов в сравнении с аналогичным периодом 2018 году уменьшилось практически в два раза, - сообщили в пресс-службе облправительства.

С такой статистикой, скорее всего, камер на дорогах с каждым годом будет только больше.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Омской области река Омь обрушила берег и образовала новое русло
Семья с ребенком-инвалидом 2 года не могла получить жилье в Омской области
В Омске легковушка перевернулась на пешеходном переходе
Омич угнал трактор, не понял, как им управлять и бросил на соседней улице
Региональный оператор по ТКО снизил тариф
В 134 детских лагерях Омской области нашли нарушения
Сотрудники «Росводоканал Омск» - призеры летней спартакиады
В Омской области осудили отца двоих детей, собиравшего дикую коноплю
Что делать, чтобы ребенок не выпал из окна
Омичам еще раз снизили плату за мусор
В Омске сбитый «Москвичом» пешеход отсудил у водителя 80 тысяч
Клиенты Tele2 переходят в онлайн
Омич украл уложенную у строящегося здания тротуарную плитку
В Омске уже двое суток ищут пропавшего 82-летнего пенсионера
В Омске поймали серийного преступника, с ножом нападавшего на женщин
Омские студенты пройдут практику в энергоотрядах Россети Сибирь
В Омской области пенсионер зарезал жену и покончил с собой
В Омске на улице 21-я Амурская установили новый светофор
В Омске из окна выпала 4-летняя девочка
Мэрия Омска - об искусственных елях на улице Бородина: Это шутка жителей
В Омске из-под земли забил фонтан и образовалась радуга
В Омске за год за парковку во дворах оштрафовали более 1000 водителей
В Омске на аллее высадили искусственные елки
Забор на Зеленом острове в Омске уберут, когда появятся деньги на реконструкцию
В Омске прорвало канализацию и затопило детский сад
В Омской области нашли опасную болезнь
Пьяный пенсионер из мести сжег машину школьного сторожа в Омской области