СЕГОДНЯ 10:41 2019-07-02T10:41:16+03:00

В Омске сбитый «Москвичом» пешеход отсудил у водителя 80 тысяч Фото: Мария ЛЕНЦ

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Авария случилась на улице 22-го Декабря в Старом Кировске еще в октябре 2018 года. Вечером омич переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, и его внезапно сбил с ног старенький «Москвич». Переходивший дорогу мужчина получил многочисленные травмы и переломы и еще долго восстанавливал здоровье.

- За совершение указанного дорожно-транспортного происшествия мужчина привлечен к административной ответственности в виде лишения права управления транспортными средствами на срок 1 год 8 месяцев, - пояснили в пресс-службе прокуратуры.

Вскоре сбитый мужчина решил обратиться с гражданским иском о компенсации вреда. По решению суда с водителя «Москвича» взыскали 80 тысяч рублей. Решение суда уже вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU