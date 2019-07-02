В Омске сбитый «Москвичом» пешеход отсудил у водителя 80 тысяч
Авария случилась на улице 22-го Декабря в Старом Кировске еще в октябре 2018 года. Вечером омич переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, и его внезапно сбил с ног старенький «Москвич». Переходивший дорогу мужчина получил многочисленные травмы и переломы и еще долго восстанавливал здоровье.
- За совершение указанного дорожно-транспортного происшествия мужчина привлечен к административной ответственности в виде лишения права управления транспортными средствами на срок 1 год 8 месяцев, - пояснили в пресс-службе прокуратуры.
Вскоре сбитый мужчина решил обратиться с гражданским иском о компенсации вреда. По решению суда с водителя «Москвича» взыскали 80 тысяч рублей. Решение суда уже вступило в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU