В Омске на улице 21-я Амурская установили новый светофор

СЕГОДНЯ 08:09 2019-07-02T08:09:47+03:00

Раньше не все водители замечали в этом месте зеленую стрелку. Фото: Иван ВИСЛОВ

Раньше не все водители замечали в этом месте зеленую стрелку

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В Омске установили первый в городе светофор со встроенным красным сигналом вокруг стрелки. Речь идет о перекрестке улиц 21-я Амурская и Завертяева.

Раньше в этом месте была проблема: дополнительная зеленая стрелка, разрешающая поворот, была плохо заметна. Поэтому многие омичи поворачивали даже тогда, когда она не горела и маневр был запрещен. Теперь в тот момент, когда стрелка не будет гореть зеленым, ее контур станет подсвечиваться красным сигналом. Он сделает секцию более заметной и водители, как предполагается, перестанут нарушать.

- Теперь дополнительная секция будет работать следующим образом: стрелка зеленого сигнала в разрешающей фазе, красный круг – в запрещающей фазе, что означает запрет движения транспорта, – рассказали "Комсомолке" в пресс-службе омской мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU