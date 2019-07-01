СЕГОДНЯ 07:19 2019-07-01T07:19:02+03:00

В поле под Омском две машины столкнулись лоб в лоб Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

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Серьезная авария случилась накануне в Таврическом районе Омской области. Все произошло на полевой дороге Байдалин-Новоивановка. По дороге ехала машина марки «Тойота Королла», которой управляла 30-летняя женщина. В районе 7 километра она внезапно лоб в лоб столкнулась с машиной марки «Лада Приора». Отечественной машиной управлял 57-летний мужчина.

Как рассказали в Госавтоинспекции, в аварии пострадали 5 человек. Травмы получили: 6-летний мальчик, 35-летний, 26-летний и 30-летний мужчины, все они находились в иномарке. Также в больницу забрали пенсионера, водителя отечественной машины.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства аварии. Известно, что оба водителя были трезвы на момент аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU