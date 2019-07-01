«Помогите, у нас дедовщина»: на заборе воиской части в Омске появилась просьба о помощи
В Омске на заборе воинской части в микрорайоне Московка появилась необычная надпись: «Помогите, у нас дедовщина». Ее сфотографировали очевидцы и выложили в социальные сети.
- Военнослужащие части на Московке опять просят о помощи, - написал автор фотографии.
В комментариях мнения омичей по поводу надписи разделились. Кто-то поддерживает военнослужащих, которые могли действительно столкнуться с дедовщиной и издевательствами. А кто-то наоборот считает такое поведение неуместным – жаловаться у настоящих солдат не принято.
Омичи предположили, что надпись на заборе могли оставить и вовсе случайные прохожие, чтобы пошутить. Однако омичи рассказали, что надпись находилась на забое всего несколько часов – ее оперативно закрасили.
ИСТОЧНИК KP.RU