«Помогите, у нас дедовщина»: на заборе воиской части в Омске появилась просьба о помощи

СЕГОДНЯ 06:59 2019-07-01T06:59:55+03:00

«Помогите, у нас дедовщина»: у омской воинской части появилась просьба о помощи Фото: vk.com

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В Омске на заборе воинской части в микрорайоне Московка появилась необычная надпись: «Помогите, у нас дедовщина». Ее сфотографировали очевидцы и выложили в социальные сети.

- Военнослужащие части на Московке опять просят о помощи, - написал автор фотографии.

В комментариях мнения омичей по поводу надписи разделились. Кто-то поддерживает военнослужащих, которые могли действительно столкнуться с дедовщиной и издевательствами. А кто-то наоборот считает такое поведение неуместным – жаловаться у настоящих солдат не принято.

Омичи предположили, что надпись на заборе могли оставить и вовсе случайные прохожие, чтобы пошутить. Однако омичи рассказали, что надпись находилась на забое всего несколько часов – ее оперативно закрасили.

ИСТОЧНИК KP.RU