В Омске «скорая» протаранила трамвай

СЕГОДНЯ 10:50 2019-06-30T10:50:43+03:00

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Необычная авария произошла в центре Омска в выходные. На улице Богдана Хмельницкого не поделили дорогу трамвай и машина скорой помощи. Из-за незначительного столкновения образовалась пробка в этом районе. Очевидцы рассказали, что сразу после аварии на место приехала вторая карета "скорой". Но непонятно, пострадал кто-то или же эта машина должна была доставить пациента в больницу из первого авто.

Фотография аварии появилась в соцсетях. Пользователи недоумевают, как трамвай и скорая не смогли поделить дорогу. Виновник аварии тоже неизвестен. Возможно, машина службы "03" ехала со спецсигналами и сиреной.

ИСТОЧНИК KP.RU