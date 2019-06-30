В Омске «скорая» протаранила трамвай
Все случилось на ул. Богдана Хмельницкого
Все случилось в центре города.Фото: ВКонтакте
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Необычная авария произошла в центре Омска в выходные. На улице Богдана Хмельницкого не поделили дорогу трамвай и машина скорой помощи. Из-за незначительного столкновения образовалась пробка в этом районе. Очевидцы рассказали, что сразу после аварии на место приехала вторая карета "скорой". Но непонятно, пострадал кто-то или же эта машина должна была доставить пациента в больницу из первого авто.
Фотография аварии появилась в соцсетях. Пользователи недоумевают, как трамвай и скорая не смогли поделить дорогу. Виновник аварии тоже неизвестен. Возможно, машина службы "03" ехала со спецсигналами и сиреной.
ИСТОЧНИК KP.RU