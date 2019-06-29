2019-06-29T19:09:57+03:00
Происшествия

В Омске напротив «Меги» перевернулась фура

По предварительным данным, водитель был пьян [видео]
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/omsk_liveФото: vk.com/omsk_live
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Серьезное ДТП случилось сегодня, 29 июня, на Левом берегу напротив «Меги». Не вписавшись в поворот, фура завалилась набок, а потом столкнулась с двумя автомобилями «Ниссан», ехавшими по встречной полосе. Только чудом в результате происшествия никто серьезно не пострадал.

Очевидцы выложили в социальные сети видео аварии. На записи, сделанной на видеорегистратор легковушки, слышны крики испуганных людей, ехавших в этот момент по дороге. Упавший прямо перед ними фургон, чуть не смял их и затормозил всего в нескольких метрах.

Вероятно, спасшиеся от непредвиденной катастрофы люди теперь будут отмечать второй день рождения.

– У водителя «Рено» обнаружены признаки опьянения. Мужчина осмотрен на месте происшествия, в госпитализации он не нуждался, – рассказали в пресс-службе областной Госавтоинспекции. – В отношении водителя большегруза возбуждено административное делопроизводство по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ. Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки.

Фото: vk.com/omsk_live

Фото: vk.com/omsk_live

В Омске перевернулась фура.Видео: Павел Дмитриев

ИСТОЧНИК KP.RU

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