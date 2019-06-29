2019-06-29T10:36:20+03:00
Общество

Омичи жалуются на жуткую дорогу в Муромцево

Вместо ремонта трассу латают битыми кирпичами [видео]
Анна МИКУЛА
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Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
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Дороги в Муромцевском районе, пожалуй, одни из худших в регионе. Несмотря на то, что их ремонтируют почти каждый год, принципиально картина не меняется. Каждую весну трассу просто смывает, а люди вынуждены ездить по тому, что от нее осталось.

Вот и накануне местные жители опубликовали видео своих мучений. Вместо проезжей части – остатки асфальта, ухабы и ямы. В этом году дорогу на подъезде к районному центру даже не стали ремонтировать. Выбоины решили залатать стройматериалами. Для этого к месту подогнали несколько грузовиков с битым кирпичом, который высыпают на дорогу и утрамбовывают трактором.

Теперь автовладельцы гадают, на сколько хватит такого «ремонта» и кому выставлять счет за разбитые на бездорожье машины.

Трасса Омск-Муромцево.Видео: Аварийный Омск (vk.com/aomsk)

ИСТОЧНИК KP.RU

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