«Труд учителя оплачивается ниже, чем неквалифицированный труд продавца»: Омский учитель выступил в Госдуме

СЕГОДНЯ 09:39 2019-06-28T09:40:24+03:00

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Учитель истории Степан Кошкарев из Омска накануне выступил в Москве большие парламентские слушания на тему «О мерах по повышению качества образования в РФ». Их организовал представляющий в Госдуме Омскую область депутат Олег Смолин.

Кошкарев преподает в школе с 2015 года и рассказал парламентариям о проблемах, с которыми пришлось столкнуться на работе за это время.

– Мне больно от того, что я вижу, что труд педагога не оценен, – заявил Степан Кошкарев. – Заработная плата – это индекс ценности труда. Учителя, чтобы как-то выжить, берут слишком много уроков, несутся с урока на урок, заполняют тучи отчетов, а все свободное время, если оно остается, посвящают своим ученикам. В таком угаре теряется ориентир на личность ребенка, развивается озлобленность на всех участников учебного процесса. Труд учителя оплачивается ниже, чем неквалифицированный труд продавца в магазине… Как и множество моих коллег, я не хочу покидать родной Омск. Мы хотим, чтобы наш город развивался, мы хотим заниматься общественно значимой деятельностью, которая важна для нашего общества и государства. Но при этом мы должны понимать и знать, что это надо не только нам, но и нашей стране.

ИСТОЧНИК KP.RU