2019-06-28T07:32:44+03:00
Происшествия

В Омске под суд пойдет водителя, насмерть сбивший бабушку на переходе

Установлено, что он ехал с превышением скорости
Анна МИКУЛА
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Лихача будут судить.Лихача будут судить.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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ДТП с трагическим финалом случилось 10 мая на улице Химиков. 23-летнего местный житель даже ехал с превышением скорости и даже не притормозил перед переходным переходом. Когда заметил на нем пожилую женщину, было уже поздно. 81-летняя пенсионерка от полученных травм скончалась на месте.

– Водитель обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим автомобилем, повлекшее по неосторожности смерть человека) – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – В настоящее время уголовное дело направлено в Советский районный суд г. Омска для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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