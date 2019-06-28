В Омске под суд пойдет водителя, насмерть сбивший бабушку на переходе

СЕГОДНЯ 07:15 2019-06-28T07:32:44+03:00

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ДТП с трагическим финалом случилось 10 мая на улице Химиков. 23-летнего местный житель даже ехал с превышением скорости и даже не притормозил перед переходным переходом. Когда заметил на нем пожилую женщину, было уже поздно. 81-летняя пенсионерка от полученных травм скончалась на месте.

– Водитель обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим автомобилем, повлекшее по неосторожности смерть человека) – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – В настоящее время уголовное дело направлено в Советский районный суд г. Омска для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU