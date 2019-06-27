Горевший омский кинотеатр «Сатурн» наглухо закроют кирпичом

СЕГОДНЯ 14:30 2019-06-27T14:30:53+03:00

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Мэр Оксана Фадина поручила найти в городской казне 500 тысяч рублей на консервацию кинотеатра «Сатурн». Напомним, на днях здание, которое не эксплуатируется уже 15 лет, горело. По предварительным данным, поджечь заброшенное здание могли обосновавшиеся там бомжи. Чтобы перекрыть туда доступ людям объект законсервируют.

Как пояснили в пресс-службе департамента имущественных отношений, такая цена была рассчитана с учетом работ по всему периметру здания.

– По предварительным подсчетам, для кладки необходимо 42,5 кубометра кирпича, но, возможно, количество изменится. Сейчас идет дополнительный просчет, – цитирует ведомство «Город55».

ИСТОЧНИК KP.RU