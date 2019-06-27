В Омске появилось несколько новых светофоров

СЕГОДНЯ 14:20 2019-06-27T14:20:13+03:00

В скором времени их подключат к электричеству

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Этим летом в Омске появятся сразу пять новых светофоров, два из них уже установлены и готовы. Как рассказали в департаменте транспорта омской мэрии, они будут введены в эксплуатацию в ближайшее время.

Речь идет о светофорах на пересечении улиц 5-я Кировская и Южная в Старом Кировске. Также готов работе светофор на улице Лобкова в районе остановки общественного транспорта «Колледж транспортного строительства».

Также новые светофоры появятся на улице Романенко - в районе остановки общественного транспорта «Ул. Романенко», по улице 2-й Солнечной - в районе остановки общественного транспорта «Дорстрой», и на пересечении улиц 7-й Северной и Перекоповской.

ИСТОЧНИК KP.RU