В Омской области за сутки упали с высоты сразу 4 человека
В полицию поступило сразу несколько сообщений о серьезных происшествиях, которые случились накануне, 27 июня, в Омской области.
В 4 утра в больницу привезли 40-летнего мужчину в коме. У пациента тяжелое состояние – открытая черепно-мозговая травма, травмами груди и живота. По предварительным данным, мужчина упал с пожарной лестницы дома на улице Шакурова, 8/2.
В 9.20 скорая привезла еще одного пациента с похожими травмами. 38-летний мужчина получил множественные переломы после падения с балкона своей квартиры, расположенной на четвертом этаже в доме на улице Сибмисовской, 14.
В 10.23 часов, 82-летняя пенсионерка, выпавшей из окна своей квартиры на 10-м этаже дома на улице Рокоссовского, 18/3. Пенсионерка от полученных травм скончалась на месте.
Еще один случай произошел в области. В 12.25 в Калачинскую ЦРБ привезли 32-летний житель Калачинска. Мужчина, как выяснилось, ремонтировал крышу дома на улице П. Ермака и упал с нее еще вечером 25 июня. В больницу с травмой грудной клетки пострадавшего привезли только на следующий день.
ИСТОЧНИК KP.RU