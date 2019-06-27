СЕГОДНЯ 13:45 2019-06-27T13:47:35+03:00

В Омской области за сутки упали с высоты сразу 4 человека. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В полицию поступило сразу несколько сообщений о серьезных происшествиях, которые случились накануне, 27 июня, в Омской области.

В 4 утра в больницу привезли 40-летнего мужчину в коме. У пациента тяжелое состояние – открытая черепно-мозговая травма, травмами груди и живота. По предварительным данным, мужчина упал с пожарной лестницы дома на улице Шакурова, 8/2.

В 9.20 скорая привезла еще одного пациента с похожими травмами. 38-летний мужчина получил множественные переломы после падения с балкона своей квартиры, расположенной на четвертом этаже в доме на улице Сибмисовской, 14.

В 10.23 часов, 82-летняя пенсионерка, выпавшей из окна своей квартиры на 10-м этаже дома на улице Рокоссовского, 18/3. Пенсионерка от полученных травм скончалась на месте.

Еще один случай произошел в области. В 12.25 в Калачинскую ЦРБ привезли 32-летний житель Калачинска. Мужчина, как выяснилось, ремонтировал крышу дома на улице П. Ермака и упал с нее еще вечером 25 июня. В больницу с травмой грудной клетки пострадавшего привезли только на следующий день.

ИСТОЧНИК KP.RU