СЕГОДНЯ 13:10 2019-06-27T13:28:43+03:00

В Омской области подросток поджег бутылку с бензином и чуть не сгорел. Фото: Евгения ГУСЕВА

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Несчастный случай произошел в Павлоградском районе. 14-летний местный житель нашел на улице бутылку с бензином и не придумал ничего лучше, чем поджечь ее.

Опасное развлечение чуть не обернулось трагедией. Капли горючего попали на одежду школьника, и она моментально воспламенилась. Мальчика с ожогами рук и ног увезли в больницу.

В обстоятельствах случившегося сейчас разбирается полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU