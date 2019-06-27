В Омской области подросток поджег бутылку с бензином и чуть не сгорел
Сейчас в инциденте разбираются полицейские
В Омской области подросток поджег бутылку с бензином и чуть не сгорел.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Несчастный случай произошел в Павлоградском районе. 14-летний местный житель нашел на улице бутылку с бензином и не придумал ничего лучше, чем поджечь ее.
Опасное развлечение чуть не обернулось трагедией. Капли горючего попали на одежду школьника, и она моментально воспламенилась. Мальчика с ожогами рук и ног увезли в больницу.
В обстоятельствах случившегося сейчас разбирается полиция.
ИСТОЧНИК KP.RU