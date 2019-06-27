2019-06-27T13:28:43+03:00
Общество

В Омской области подросток поджег бутылку с бензином и чуть не сгорел

Сейчас в инциденте разбираются полицейские
Анна МИКУЛА
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В Омской области подросток поджег бутылку с бензином и чуть не сгорел.В Омской области подросток поджег бутылку с бензином и чуть не сгорел.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Несчастный случай произошел в Павлоградском районе. 14-летний местный житель нашел на улице бутылку с бензином и не придумал ничего лучше, чем поджечь ее.

Опасное развлечение чуть не обернулось трагедией. Капли горючего попали на одежду школьника, и она моментально воспламенилась. Мальчика с ожогами рук и ног увезли в больницу.

В обстоятельствах случившегося сейчас разбирается полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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