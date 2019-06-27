2019-06-27T12:16:39+03:00
Общество

В Омской области 12-летний мальчик целился в бутылку, а попал себе в шею

Пуля от пневматического ружья срикошетила в ребенка
Анна МИКУЛА
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Мальчика с ранением увезли в больницу.Мальчика с ранением увезли в больницу.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Вечером 26 июня 12-летний житель Саргатки решил пострелять из пневматического ружья по пластиковым бутылкам. Один выстрел оказался неудачным пуля рикошетом отскочила в школьника.

В 21.30 ребенка с проникающим ранением в шею доставили в местную центральную районную больницу. Сейчас его здоровью уже ничего не угрожает. Медики, как и положено в таких случаях, сообщили о характере ранения своего пациента в полицию.

По факту инцидента стражи порядка проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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