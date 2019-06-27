В Омской области 12-летний мальчик целился в бутылку, а попал себе в шею

СЕГОДНЯ 12:16 2019-06-27T12:16:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Вечером 26 июня 12-летний житель Саргатки решил пострелять из пневматического ружья по пластиковым бутылкам. Один выстрел оказался неудачным пуля рикошетом отскочила в школьника.

В 21.30 ребенка с проникающим ранением в шею доставили в местную центральную районную больницу. Сейчас его здоровью уже ничего не угрожает. Медики, как и положено в таких случаях, сообщили о характере ранения своего пациента в полицию.

По факту инцидента стражи порядка проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU