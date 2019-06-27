В Омске будут судить мужчину, отрубившего своему знакомому голову

СЕГОДНЯ 10:32 2019-06-27T10:32:28+03:00

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Все произошло в Павлоградском районе Омской области. Омич со своим знакомым находился в гараже, когда они сильно поругались. В порыве гнева мужчина взял металлическую трубу и несколько раз ударил своего знакомого по голове. Однако после этого он не остановился – мужчина нанес своему знакомому еще 8 ударов ножом в спину.

- С целью уничтожения следов преступления, он с помощью лопаты отчленил голову, верхние и нижние конечности потерпевшего, которые в последующем сжег в печи жилого дома. Фрагмент туловища поместил в полиэтиленовый пакет и утопил в яме с водой, - рассказали в пресс-службе прокуратуры.

После жестокой расправы мужчина пошел домой к мужчине и украл у него из дома 7 тысяч рублей и электрические приборы. Спустя некоторое время мужчина полностью признал вину, сейчас он заключен под стражу, на него завели уголовные дела по статьям «Убийство» и «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU