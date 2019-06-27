Омский «Иртыш» отказался от участия в ФНЛ

СЕГОДНЯ 07:22 2019-06-27T07:22:37+03:00

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Изначально омская футбольная команда «Иртыш» заняла второе место в зоне «Восток» второго дивизиона, уступив клубу «Сахалин» из Южно-Сахалинска. Однако в конце прошлой недели стало известно, что у сахалинцев сняли 3 очка и поэтому в ФНЛ должна была выйти омская команда. Но для выхода в лигу омичам нужно было пройти процедуру лицензирования, с которой у омской команды возникли сложности. Поэтому руководство омской команды приняло решение добровольно отказаться от борьбы за повышение в классе.

- Дело в том, что ФК «Иртыш» участвовал в процедуре лицензирования, но не получил лицензию по ряду причин, - говорит советник РФС по правовым вопросам Денис Рогачев. - Они подали апелляцию, но сами ее и отозвали. Мотивы отзыва пусть они комментируют. Мы предполагаем, что это не только спортивная ситуация, но и проблемы с выполнением тех или иных лицензионных требований, которые предъявляются для клуба ФНЛ. В связи с этим от зоны «Восток» в ФНЛ никто не попадает, в силу отсутствия соответствующих лицензий, далее срабатывает регламент ФНЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU