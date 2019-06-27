Омичи спасли малыша косули от стаи ворон

СЕГОДНЯ 05:05 2019-06-27T05:05:17+03:00

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Местные жители в Горьковском районе недалеко от деревни Карасево заметили в лесу новорожденного малыша косули. По всей видимости, его маму испугали люди и она бросила детеныша. Сельчане услышали в лесу жалобный плачь животного и поспешили ему на помощь. Оказалось, что детеныш был совсем беспомощный, а его уже клевали вороны. Раненое животное сельчанке забрали с собой и рассказали обо все местному охотинспектору Юрию Зырянову.

- Пока я нес его по лесу, он плакал, и на его плач со всех сторон слетались вороны, каркали, поджидая легкую добычу. Он явно бы не прожил и нескольких часов, если бы мы оставили его там одного. Я спрятал его за пазуху, и малыш успокоился, – рассказал Юрий Зырянов.

Охотинспектор забрал косуленка домой и тот быстро освоился. Его как человеческого младенца кормят каждые три часа из специальной бутылочки коровьим молоком. Окончательное имя малышу еще не придумали, но местные жители зовут его Бэмби. Когда он подрастет, то, скорее всего, переселится к Кузе – самцу косули, который три года назад попал в похожую ситуацию и сегодня с комфортом живет у егеря.

ИСТОЧНИК KP.RU