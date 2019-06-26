В Омске в гараже нашли труп мужчины
О его отсутствии забеспокоились родственники
В Омске в гараже нашли труп неизвестного мужчиныФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Омске в гараже в ГСК «Мотор-53» обнаружили труп мужчины. Оказалось, что 36-летний омич ушел туда накануне вечером, а когда он не вернулся домой, его родственники забеспокоились и отправились за ним в гараж. Там они увидели, что мужчина лежит без движения и вызвали ему скорую. Однако приехавшие медики уже ничем не смогли помочь омичу – он был мертв.
Как рассказала «Комсомолке» пресс-секретарь СУ СК по Омской области Лариса Болдинова, признаков насильственной смерти на теле мужчины не обнаружили. Сейчас эксперты будут устанавливать причины смерти омича и выяснять все обстоятельства.
ИСТОЧНИК KP.RU