2019-06-26T11:53:00+03:00
Происшествия

Пьяный пациент избил медсестру в омской больнице

Его задержали и доставили в полицию
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Пьяный пациент избил медсестру в омской больницеПьяный пациент избил медсестру в омской больницеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Все произошло в больнице на улице Перелета на Левом берегу. Поздно вечером на скорой туда привезли 39-летнего пациента с признаками алкогольного отравления. Медики пытались оказать ему помощь, однако мужчина начал буянить. Когда речь зашла о госпитализации, он и вовсе накинулся с кулаками на медсестру. Охранники больницы нажали тревожную кнопку, но к приезду Росгвардейцев, буйный пациент успел жестоко избить медсестру – у нее были кровоподтеки на лице и теле.

Как рассказали в пресс-службе Росгвардии, омич, избивший медсестру, успокоился только при виде сотрудников в форме. Омича, отказавшегося в итоге от помощи медиков, увезли в отделение полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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