Наркоторговца из Омска поймали в Новороссийске

СЕГОДНЯ 10:34 2019-06-26T10:34:45+03:00

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Омич со своим знакомым устроились курьерами в интернет-магазин по продаже наркотиков. Они распространяли наркотики через тайники-закладки. В январе прошлого года их удалось поймать.

- Всего при личном досмотре, в организованных тайниках и в ходе обыска жилищ полицейские изъяли более 226 г гашиша, свыше 43 г амфетамина и 0,51 г МДМА, - рассказали в пресс-службе омской полиции.

Однако в ходе следствия один из омичей сбежал от правоохранителей. 27-летнего мужчину объявили в федеральный розыск. Омича удалось найти в Новороссийске, где он все это время прятался. Его уже доставили в Омск, а его приятель уже отбывает наказание – ему дали 8,5 лет колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU