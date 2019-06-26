2019-06-26T08:51:28+03:00
Общество

В Омской области наказали фермера, выдававшего зарплату зерном

На него завели административное дело
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омской области наказали фермера, выдававшего зарплату зерномВ Омской области наказали фермера, выдававшего зарплату зерномФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Нарушения прокуратура нашла в СПК «Нагорновский» в Тарском районе Омской области. Работники предприятия пожаловались в прокуратуру на то, что работодатель выдает им заработную плату зерном. Кроме этого, из зарплаты двух работников незаконно удержали около 100 тысяч рублей из-за гибели двух животных кооператива.

- Поскольку договоры о полной индивидуальной или коллективной (бригадной) материальной ответственности с работниками не заключались, а сумма причиненного ущерба, подлежащая взысканию с работников, превышала их средний месячный заработок, в соответствии с нормами трудового законодательства взыскание могло осуществляться только судом, - рассказали в пресс-службе прокуратуры.

В связи с этими нарушениями руководителю предприятия внесли представление и завели на него административное дело. После этого удержанные деньги работникам были возвращены, а зарплату на предприятии перестали выплачивать зерном.

ИСТОЧНИК KP.RU

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