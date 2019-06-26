В Омске на месте детской трассы для картинга построят торговый центр

СЕГОДНЯ 08:48 2019-06-26T08:48:54+03:00

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Омскому ДОСААФ, который отвечал за картодром на Левом берегу в Омске не удалось отстоять права на эту территорию. Более того, она теперь находится в собственности компаний «ГеоПартнер» и «ГеоТоп», сумевших оформить права на этот участок земли.

– Прямо на трассе установили вагон-бытовку, в асфальте пробурили дыры для установки столбов. Разрешения на строительство у фирм нет, зато есть разрешение на ограждение территории – как говорится, ни себе ни людям, – жалуются омичи в соцсетях. – Все делается, чтобы на трассе перестали тренироваться юные спортсмены, чтобы народ смирился.

Сообщается, что на этом месте планируют возвести очередной торговый центр с гостиницей.

ИСТОЧНИК KP.RU