2019-06-26T08:22:26+03:00
Общество

Жителям Омской области, чтобы проехать по дороге, пришлось чинить ее прямо в пути

Находчивые сельчане для этого возят с собой лопаты и щебень [видео]
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/regik55Фото: vk.com/regik55
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«Дело спасения утопающих – дело рук самих утопающих!» – жителям Нижнеомского района пришлось переосмыслить бессмертный лозунг из произведения Ильфа и Петрова. Чтобы их авто не утонуло в грязи на размытой грунтовой дороге, а они все-таки смогли добраться до места назначения, людям пришлось ремонтировать проезжую часть прямо в пути.

Сельчане, вероятно, не в первый раз сталкиваются со второй главной российской проблемой, поэтому им приходится проявлять смекалку. Отправляясь в дорогу, они берут с собой лопаты и ведра с щебнем. Пригодились инструменты и стройматериалы и в этот раз.

Люди даже сняли на видео мастер-класс, как правильно засыпать глубокую яму. Ускорит ли этот ролик приближение настоящего ремонта дороги, неясно.

Дороги в Нижнеомском районе.Видео: vk.com/regik55

ИСТОЧНИК KP.RU

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