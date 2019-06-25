В Омске начали ремонтировать улицу 10 лет Октября

СЕГОДНЯ 11:16 2019-06-25T11:16:00+03:00

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В Омске начали ремонт улицы 10 лет Октября, которую в последний раз ремонтировали 12 лет назад, в 2007 году. Подрядчиком выступает компания ООО «АРТ РемСтрой», которая также сейчас ремонтирует улицу Масленникова. Улицу 10 лет Октября будут ремонтировать не всю, а только на участке от улицы Думская до путепровода через железнодорожные пути. Все работы подрядчик должен закончить до 1 сентября.

- Сегодня ночью вышли на шестнадцатый объект. Это улица 10 лет Октября на участке от улицы Думской до Лескова. В настоящее время в указанной зоне выполнены работы по фрезерованию асфальтобетонного покрытия на площади более 3 тысяч квадратных метров, - сообщил главный инженер «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» Омска Антон Глебов.

Напомним, в этом году в Омске пообещали отремонтировать следующие дороги: по улицам 70 лет Октября, Конева, 10 лет Октября, Кондратюка, Енисейской, Транссибирской, Гагарина, 3-му Разъезду, Масленникова, Герцена, Лермонтова, Ленинградской площади, Пушкинскому и Черлакскому тракту, а также дороги в направлении поселков Большие поля и Учхоз.

ИСТОЧНИК KP.RU