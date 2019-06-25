2019-06-25T11:02:46+03:00
Общество

Взрослый омич совратил 14-летнюю сельчанку

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде
Анна МИКУЛА
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Эта история произошла еще в мае. 22-летний горожанин приехал в одно из сел Омской области. Там у него начался бурный роман с местной жительницей. Все бы ничего, но девочка еще учится в школе, ей 14 лет.

Когда о случившемся стало известно, любвеобильным омичом заинтересовались правоохранительные органы. Сейчас проводится проверка, с молодого человека взяли подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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