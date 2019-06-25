В Омске поймали наркоманов, выращивающих коноплю в арендованной квартире

СЕГОДНЯ 08:54 2019-06-25T08:54:31+03:00

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Двое молодых омичей арендовали квартиру в Октябрьском округе специально для выращивания наркотиков. Они установили там специальное оборудование, чтобы растения не погибли.

- Выращиванием марихуаны занимался 25-летний подозреваемый, его 27-летний приятель подбирал места для распространения наркотического средства в кругу своих друзей. Марихуану они в последующем использовали для себя и планировали сбывать знакомым. Однако сделка не состоялась, фигурантов задержали оперативники наркоконтроля, - рассказали в пресс-службе омской полиции.

У омичей из квартиры изъяли фитолампы, увлажнители воздуха, термометры, удобрения для растений и сами растения. Также у них нашли около 1,3 килограмма марихуаны. На молодых людей завели уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотического средства в крупном размере».

ИСТОЧНИК KP.RU