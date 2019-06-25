Омичке приходили штрафы за превышение скорости, несмотря на то, что ее авто угнали
Женщине удалось реабилитироваться только через суд
Нарушенные права омички восстановили.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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С жительницей города Омска произошла двойная неприятность. Сначала у нее угнали машину, а потом пришло сразу 8 «писем счастья» за превышение скорости. Женщине пришлось через суд доказывать свою невиновность.
– Надзорная инстанция Омского областного суда согласилась с позицией прокуратуры области и отменила оспоренные судебные акты, производства по делам прекращены, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Нарушенные права заявительницы в связи с незаконным привлечением ее к административной ответственности восстановлены.
ИСТОЧНИК KP.RU