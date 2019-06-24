В Омске поймали пьяного водителя, уснувшего в супермаркете
Работник одного из гипермаркетов в центральном округе заметил в торговом зале мужчину, который остановился у витрины и заснул. Его разбудили и предложили помощь, однако он отказался и вышел из магазина.
Он сел в свою машину и начал движение. Однако далеко уехать ему не удалось – он вновь уснул, но уже на выезде из парковки. Охранник заметил, что омич создал пробку на выезде и нажал тревожную кнопку.
- На выезде с парковки, росгвардейцы увидели заведенный автомобиль, за рулем которого находится спящий мужчина. Учитывая состояние водителя, во избежание неконтролируемого движения автомобиля, которое может быть опасным для окружающих, сотрудники заглушили двигатель транспорта и воспользовались ручным тормозом, - рассказали в пресс-службе Росгвардии.
Мужчина пришел в себя только через некоторое время. Он рассказал, что употреблял наркотики. На место вызвали сотрудников ГИБДД, а мужчину увезли в отделение полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU