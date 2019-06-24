2019-06-24T13:55:12+03:00
Общество

В Омске поймали пьяного водителя, уснувшего в супермаркете

Он рассказал, что употреблял наркотики
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске поймали пьяного водителя, уснувшего в супермаркетеВ Омске поймали пьяного водителя, уснувшего в супермаркетеФото: Росгвардия по Омской области
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Работник одного из гипермаркетов в центральном округе заметил в торговом зале мужчину, который остановился у витрины и заснул. Его разбудили и предложили помощь, однако он отказался и вышел из магазина.

Он сел в свою машину и начал движение. Однако далеко уехать ему не удалось – он вновь уснул, но уже на выезде из парковки. Охранник заметил, что омич создал пробку на выезде и нажал тревожную кнопку.

- На выезде с парковки, росгвардейцы увидели заведенный автомобиль, за рулем которого находится спящий мужчина. Учитывая состояние водителя, во избежание неконтролируемого движения автомобиля, которое может быть опасным для окружающих, сотрудники заглушили двигатель транспорта и воспользовались ручным тормозом, - рассказали в пресс-службе Росгвардии.

Мужчина пришел в себя только через некоторое время. Он рассказал, что употреблял наркотики. На место вызвали сотрудников ГИБДД, а мужчину увезли в отделение полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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