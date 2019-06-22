2019-06-22T08:02:03+03:00
Общество

В Омске самое холодное 22 июня за 40 лет

Температура не поднимется выше 16 градусов
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске самое холодное 22 июня за 40 летВ Омске самое холодное 22 июня за 40 летФото: Instagram.com
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Омичи с начала лета жалуются на нехарактерную для этого времени года погоду. С начала июня в Омске было всего несколько дней тепла, все остальные дни город и область заливало дождями. В некоторых районах даже ввели режим ЧС - из-за дождей там может не успеть вырасти урожай.

Сегодня же по данным синоптиков «Яндекса» в Омске ожидается самое холодное за последние 40 лет 22 июня. Согласно прогнозам столбик термометра не поднимется выше 16 градусов тепла.

Однако и в последующие дни омичам не стоит надеяться на резкое потепление. По данным открытых интернет-источников, в воскресенье в Омске будет не выше 19 градусов и дождь. Начало рабочей недели тоже будет холодным, дальше будет потепление до 25 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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