Колодец, на который пожаловались омичи, уже закрыли бетонной плитой

СЕГОДНЯ 13:43 2019-06-21T13:43:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Напомним, омичи пожаловались на открытый водопроводный колодец во дворе между домами №№ 11 и 15 по улице Бульварной.

– В титульном списке объектов ливневой канализации, находящихся на содержании УДХиБ, данный колодец не числится, – сообщает пресс-служба омского управления дорожного хозяйства и благоустройства. – В связи с этим, информация о колодце была передана в Единую диспетчерскую службу горадминистрации. Стоит отметить, что территориально объект расположен на придомовой территории многоквартирного дома и должен находиться на балансе управляющей компании. Так как открытый люк представлял опасность для граждан, а собственник не был найден, руководством ДЭУ Октябрьского округа были предприняты меры – колодец в этот же день оперативно закрыли железобетонной плитой. Сейчас он не представляет опасности.

ИСТОЧНИК KP.RU