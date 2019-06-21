Стройплощадку омского метро на Конева уберут за 2,2 миллиона

СЕГОДНЯ 11:35 2019-06-21T11:35:05+03:00

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В Омске подвели итоги аукциона по выбору подрядчика для ликвидации строительной площадки на улице Конева. На месте стройплощадки должна была быть станция метро «Заречная», и так как метро в Омске достраивать не будут, принято решение о ликвидации площадки. Само метро будет законсервировано.

Согласно информации на портале «Госзакупки» подрядчик выполнит работы за 2,2 миллиона рублей. На большой территории наконец уберут строительный мусор, разберут все сооружения и инженерные сети, очистят пространство от металлолома и железобетонных конструкций. Вместо стройки теперь на этом пространстве восстановят рельеф, завезут плодородную почву и высадят газон. Однако доступ к метрополитену все же сохранят для проведения работ по его консервации.

ИСТОЧНИК KP.RU