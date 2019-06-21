Омичи снова жалуются на разрушающийся после реконструкции бульвар Мартынова

СЕГОДНЯ 10:43 2019-06-21T10:45:02+03:00

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Омичи продолжают жаловаться на разрушающийся после прошлогодней реконструкции бульвар Мартынова. Напомним, эта территория стала одной из шести, которые приводили в порядок в прошлом году. Но, после зимы там обнаружили довольно существенные недочеты. Больше всего общественников волнует площадка, вымощенная пластиком. Доски прогибаются под весом человека, потому что, скорее всего, под ними нет основания. Часть конструкции уже провалилась, остальные элементы лежат неровно. За них могут запнуться пешеходы и, упав, получить травмы.

– Мы слышали, что в Европе из пластика делают даже дороги, не то, что тротуары, но для Омска подобное решение преждевременно потому, что данный вид покрытия оказался либо не слишком качественным, либо не рассчитанным на наши погодные условия и его необходимо заменить или на тротуарную плитку или на обычный, проверенный годами асфальт, который просто нужно уложить по ГОСТу, – сетует активист «Гражданского патруля» в Омске Яна Жукович.

Фото: vk.com/omsk_gp

Общественники сообщили, что уже написали жалобу в прокуратуру. Тем временем, в мэрии, отвечающей за благоустройство бульвара Мартынова оперативно отреагировали на это обращение омичей.

– Проблема поломанной доски вызвана заездом транспорта в ночное время, – говорится в ответе пресс-службы мэрии. – Данная проблема будет решена при выполнении работ по второй очереди. В разделе проекта по организации движения предусмотрено устройства ограждения, которое не позволит неразрешенного заезда транспорта.

Добавим, этим летом на объекте будет проводиться второй этап работ по реконструкции.

ИСТОЧНИК KP.RU