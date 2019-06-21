Омич выиграл в лотерею более 214 тысяч

СЕГОДНЯ 08:36 2019-06-21T08:36:22+03:00

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Житель Омской области выиграл свыше 214 тысяч рублей в 341 тираже Жилищной лотереи, розыгрыш которой состоялся 8 июня. Счастливый лотерейный билет омич приобрел в почтовом отделении.

– Число билетов, принявших участие в данном розыгрыше, составило более 540 тысяч. Выигрыш в размере 214 286 рублей получили 7 человек, в том числе и житель Омской области, – рассказала главный специалист по корпоративным коммуникациям областного УФПС Вера Баринова. – Стоит напомнить, что с июля 2014 года все лотереи, проводимые на территории Российской Федерации, являются государственными. Целевые отчисления от продажи лотерейных билетов направляются на развитие российского спорта. Национальный почтовый оператор является одним из крупнейших агентов по реализации лотерейных билетов.

ИСТОЧНИК KP.RU