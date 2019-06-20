Омичку, ушедшую из дома в халате и тапочках, нашли мертвой

СЕГОДНЯ 13:18 2019-06-20T13:18:17+03:00

По предварительным данным, она покончила с собой

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47-летнюю Александры Донец искали почти неделю. Было известно, что женщина вышла из дома на Старой Московке еще 14 июня в одном халате и тапочках. После этого она бесследно пропала и перестала выходить на связь с родственниками. Больше всего семью беспокоило то, что женщина ушла без телефона, документов, денег.

Близкие Александры Донец уточняли, что в момент исчезновения она могла находиться в состоянии легкого алкогольного опьянения.

Как сообщили в группе поискового отряда «Лиза Алерт» сообщили, что накануне поиски женщины завершились. К сожалению, в гаражах в районе улицы 4-ой Ленинградской найдено ее тело. По предварительной информации, женщина могла покончить с собой. Известно, что у Александры Донец остались дети.

ИСТОЧНИК KP.RU