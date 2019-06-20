2019-06-20T13:18:17+03:00
Общество

Омичку, ушедшую из дома в халате и тапочках, нашли мертвой

По предварительным данным, она покончила с собой
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Александру Донец искали почти неделю.Александру Донец искали почти неделю.
Изменить размер текста:

47-летнюю Александры Донец искали почти неделю. Было известно, что женщина вышла из дома на Старой Московке еще 14 июня в одном халате и тапочках. После этого она бесследно пропала и перестала выходить на связь с родственниками. Больше всего семью беспокоило то, что женщина ушла без телефона, документов, денег.

Близкие Александры Донец уточняли, что в момент исчезновения она могла находиться в состоянии легкого алкогольного опьянения.

Как сообщили в группе поискового отряда «Лиза Алерт» сообщили, что накануне поиски женщины завершились. К сожалению, в гаражах в районе улицы 4-ой Ленинградской найдено ее тело. По предварительной информации, женщина могла покончить с собой. Известно, что у Александры Донец остались дети.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Следком проверит завышение тарифов в Омске после жалобы Путину от омича
Александр Лихачев прокомментировал звонок омича на прямую линию Путина
Путин попросил ФАС разобраться в ситуации с тарифом на мусор в Омске
Омского фотографа, обвиняемого в педофилии, отправили в СИЗО
В Омске серийных грабителей поймали в бане
Борец с мусорной реформой Лихачев стал советником омского «Магнита»
В Омске следком организовал проверку после падения в открытый люк ребенка
Омича с инфарктом везли в больницу на вертолете
Мужчину с инфарктом пришлось вывозить из села в Омск на вертолете
В Омске умерла журналист Виктория Луговская
У омича, задолжавшего по алиментам, арестовали машину
В Омске от Успенского собора сделают подземный переход через Интернациональную
В Омске заметили голого мужчину, бегающего по гаражам
В Омске в выходные перекроют центральные улицы
В центре Омска появится еще один новый храм
Омичка познакомилась с «врачом из Сирии», обманувшим ее на 300 тысяч
В Омске осудили строителя, похитившего деньги дольщика
В Омске ребенок упал в открытый люк
Омича, срубившего клены у дома, будут судить
За падение в центре города омичка отсудила больше 100 тысяч
К приезду Путина на омских улицах установят 2 800 светодиодных ламп
В Петербурге скончался известный омский кардиолог
В ОмГУ не смогли выбрать нового ректора
Заключенные омской ИК-6, где был бунт, снова жалуются на издевательства
В Омске после аварии легковушка вылетела на тротуар
Омские абоненты Tele2 получили безлимитный интернет за границей