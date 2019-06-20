2019-06-20T13:06:37+03:00
Происшествия

Омского фотографа, обвиняемого в педофилии, отправили в СИЗО

Мужчина домогался девочек, которые занимались в его кружке
Ксения УГЛАНОВА
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Мужчине грозит от 5 до 12 летМужчине грозит от 5 до 12 летФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Суд постановил по ходатайству следователей отправить в СИЗО 35-летнего Андрея М. Фотографа, работающего в Омском Доме дружбы, обвинили в педофилии.

Как стало известно "Комсомолке", мужчина руководил кружком, в котором учил подростков фотоделу и видеосъемке. Но вот с некоторыми девочками его отношения зашли дальше, чем то позволительно педагогу. Одна из учениц пожаловалась маме, что взрослый мужчина потрогал ее за грудь и позволял себе разговоры на интимные темы. В Сети также появились скриншоты переписки, в которой Андрей М. флиртовал с девочками, которым еще нет и 15-ти лет. Он же предлагал им принять участие в обнаженной съемке.

Суд учел все доказательства и решил отправить педофила в следственный изолятор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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