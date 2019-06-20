Борец с мусорной реформой Лихачев стал советником омского «Магнита»

СЕГОДНЯ 12:42 2019-06-20T12:42:50+03:00

Он заявил, что будет работать на общественных началах

Изменить размер текста: A A

Один из главных критиков омской мусорной реформы Александр Лихачев теперь будет консультировать регоператора ООО «Магнит». По словам, председателя общества потребителей в сфере ЖКХ и главы нескольких управляющих компаний, его на этот пост пригласили и он будет работать на общественных началах.

– Я с прискорбием должен сказать, что принял предложение Сергея Шевченко быть на общественных началах советником руководителя ООО «Магнит», – цитирует «Омск-информ» Лихачева.

Кроме того, эксперт добавил, что регоператор не обязан заниматься содержанием свалок и мусорных площадок, это обязанность муниципалитета.

– К концу года во всех округах города и в крупных райцентрах будут обустроены образцово-показательные мусорные площадки, – считает Лихачев.

ИСТОЧНИК KP.RU