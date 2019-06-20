Омича с инфарктом везли в больницу на вертолете

СЕГОДНЯ 12:02 2019-06-20T12:02:08+03:00

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Мужчине из Называевска внезапно стало плохо с сердцем. Когда его на скорой привезли в больницу, врачи диагностировали у него инфаркт миокарда. Врачи местной больницы проконсультировались со специалистами из областной больницы в Омске и приняли решение везти 58-летнего пациента туда. Для перевозки пришлось вызывать вертолет из Омска.

- В этот же день мужчина бригадой медиков на вертолете санитарной авиации был доставлен в областную больницу, где врачами экстренно проведено обследование сосудов сердца пациента, на ангиографическом комплексе и назначено необходимое лечение, что спасло пациенту жизнь. Сейчас мужчина продолжает лечение в стационаре и находится под наблюдением медиков, - рассказали в пресс-службе облправительства.

Также в правительстве сообщили, что на бортах санитарной авиации в Омск из труднодоступных районов доставляют прежде всего новорожденных и женщин с осложнениями беременности и родов, а также пациентов с инфарктами, инсультами и тяжелыми травмами. В этом году на бортах санавиации в Омской области перевезли 117 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU