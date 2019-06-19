Омич угрожал ножом другу, отказавшемуся устраивать проводы в армию

СЕГОДНЯ 07:29 2019-06-19T07:44:57+03:00

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Все произошло накануне весеннего призыва. 23-летний омич узнал, что его знакомый уходит в скором времени в армию и потребовал от него устроить застолье – проводы в армию. Однако молодой призывник отказался устраивать вечеринку, чем разозлил своего знакомого. Знакомый призывника взял в руки нож и стал угрожать парню – он отобрал у него телефон и заставил сказать пароль.

- После завладения сотовым телефоном, стоимость которого составила 8 тыс. рублей, злоумышленник продал его в комиссионный магазин, а полученные денежные средства потратил на личные нужды, - рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Когда нападавшего задержали, оказалось, что его уже судили за наркотики и имущественные преступления. На него завели уголовное дело по статье «Разбой», которое сейчас передали в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU