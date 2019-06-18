В Омске заметили прогуливающегося по улицам верблюда

СЕГОДНЯ 07:45 2019-06-18T07:45:28+03:00

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Накануне вечером омичи заметили в городке Нефтяников верблюда. Очевидцы рассказали, что в районе студии Ермолаевой шла женщина с верблюдом на поводке.

- Вчера в Нефтяниках, в районе студии Ермолаевой, была замечена женщина с верблюдом, куда она его вела неизвестно, - написал очевидец.

Еще один омич написал, что видел верблюда, когда проезжал мимо. Экзотическое животное на улицах города – большая редкость, поэтому многие горожане удивились, когда увидели верблюда, разгуливающего по улицам.

В комментариях к фотографиям, выложенным в социальных сетях, омичи долго гадали, откуда могло взяться животное. Оказалось, что верблюда зовут Алтай и обитает он в Советском парке, где с ним фотографируются маленькие омичи.

ИСТОЧНИК KP.RU