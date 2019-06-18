Омич на Красноярском тракте насмерть сбил женщину

СЕГОДНЯ 07:04 2019-06-18T07:04:08+03:00

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Смертельная авария случилась накануне поздно вечером, около половины одиннадцатого. 63-летний водитель на машине марки «ВАЗ-2106» ехал по Красноярскому тракту со стороны улицы Губкина в направлении улицы Заозерная. В районе дома № 91 он не заметил женщину на проезжей части и сбил ее.

Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции, сбитая женщина скончалась еще до приезда скорой помощи. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства аварии. Пока неизвестно, почему водитель наехал на женщину. Сотрудники ДПС установили, что он был трезв. Как видно на фото, удар был очень сильным - у легковушки имеется большая вмятина на капоте.

ИСТОЧНИК KP.RU